Fontenuovo celebra 135 anni da nascita

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - Alla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti, la residenza socio-sanitaria Fontennuovo di Perugia a celebrato i 135 anni dalla sua fondazione. Attualmente accoglie 90 anziani, sette dei quali autosufficienti in miniappartamenti.

L'arcivescovo di Perugia e presidente della Cei ha presieduto una celebrazione eucaristica all'esterno della struttura insieme ai sacerdoti anziani ospiti.

Ad accogliere il cardinale Bassetti - riferisce la diocesi - sono stati il presidente del Consiglio di amministrazione di "Fontenuovo" Orfeo Ambrosi, la direttrice sanitaria Simonetta Cesarini ed una rappresentanza del personale e dei familiari degli ospiti. A tutti il presule ha rivolto parole incoraggianti per l'opera svolta nel tempo del Covid-19 e di ringraziamento-apprezzamento, perché "chi viene a Fontenuovo avverte un clima di accoglienza e di fraternità.

A margine dell'incontro la direttrice sanitaria Simonetta Cesarini ha annunciato che un'ala di Fontenuovo è stata dedicata in particolare alle persone affette da demenza grave". (ANSA).