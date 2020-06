Lega, in Umbria varato nuovo assetto

(ANSA) - PERUGIA, 26 GIU - Si riorganizza la Lega Umbria per Salvini Premier. Il nuovo assetto è scaturito da un incontro alla presenza del consiglio direttivo, con il segretario on.Virginio Caparvi, il suo vice on. Riccardo Augusto Marchetti, parlamentari, consiglieri regionali e i delegati e rappresentanti dei territori.

E' stato quindi individuato Nico Nunzi responsabile regionale organizzativo, Manuel Petruccioli responsabile regionale per gli enti locali, Mauro Malaridotto responsabile regionale del tesseramento. Scelte poi come referenti per le province di Terni e Perugia l'on.Barbara Saltamartini e Manuela Puletti. Per la provincia di Terni Francesco Pocaforza all'organizzativo, Cristiano Ceccotti enti locali, Giulia Silvani al tesseramento, mentre per Perugia, Cristina Sensi agli enti locali, Letizia Taburchi al tesseramento.

"E' una Lega sempre più organizzata e strutturata sul territorio" sottolinea Caparvi. (ANSA).