Azienda "vicina", dipendenti ringraziano

(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 26 GIU - L'azienda, il gruppo alimentare Farchioni, è stata "vicina" ai dipendenti e "alle famiglie sia umanamente che economicamente con un incentivo" e così loro hanno voluto ringraziarla con una lettera resa pubblica. Accade in Umbria.

L'azienda è specializzata nella produzione di olio, birra, vino e farina. "Ci ha gratificato per il senso di appartenenza - sottolineano i dipendenti -, il coraggio, la disponibilità e la dedizione con cui abbiamo continuato a lavorare in questo momento straordinario di grande emergenza. Non è passato inosservato, inoltre, ai nostri occhi, il supporto della famiglia Farchioni alla Protezione civile e alla Regione Umbria durante il periodo di Covid, perché anche in questo caso ci siamo sentiti sicuri e protetti. Abbiamo capito che il talento che viene dedicato a ciò che naturalmente cresce intorno alla proprietà - concludono i dipendenti - deriva dall'amore per il Paese e per questa terra umbra". (ANSA).