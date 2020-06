Fiamme a 9 mila quintali carta da macero

(ANSA) - TREVI (PERUGIA), 23 GIU - Ha interessato oltre 9 mila quintali di carta da macero nel piazzale di una cartiera a Trevi un incendio per il quale sono intervenuti vigili del fuoco da tutta la provincia. Il materiale si trova lungo tutto il perimetro dell'azienda.

Per l'incendio sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Foligno, Spoleto, Perugia corso Cavour e della centrale, con l'autobotte kilolitrica e il Poseidon, mezzo antincendio dell'aeroporto con il personale lì in servizio, il mezzo Nbcr, un elicottero proveniente da Roma che ha fatto diversi lanci di acqua. Sul posto anche polizia e carabinieri, nonché un'ambulanza del 118 per eventuali esigenze.

Il fiume Clitunno si è colorato di blu - riferiscono i vigili del fuoco - a causa dei coloranti della carta. (ANSA).