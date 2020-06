Pubblicato avviso per Umbria next

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - Pubblicato oggi sul Bur l'avviso relativo alla misura "Umbria next", uno strumento finalizzato al rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese. La Regione ha previsto una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro, per sottoscrivere un aumento di capitale da 25 mila a 250 mila euro a fronte di un eguale apporto di mezzi privati da parte del socio, fino a un massimo di apporto pubblico pari al 25% del capitale dell'impresa.

La misura - spiega la stessa Regione - si rivolge alle piccole e medie imprese che abbiano subito conseguenze in termini di riduzione di fatturato a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19. Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente on line sul portale https://www.umbriainnova.it il cui link è presente anche nel sito https://www.gepafin.it, accedendo alla pagina dedicata al Fondo per il Rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI. (ANSA).