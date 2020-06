Indagine su illegalità tra tifo Ternana

(ANSA) - TERNI, 22 GIU - Una vasta operazione di contrasto all'illegalità nell'ambito della tifoseria ternana è stata condotta in stretta collaborazione dalla questura e dalla procura della Repubblica di Terni. Una trentina - secondo quanto si apprende - i provvedimenti adottati tra denunce, Daspo e sanzioni, per reati inerenti l'ordine pubblico commessi in occasione di partite della Ternana.

I dettagli dell'operazione saranno forniti in una conferenza stampa che si terrà alle 10 nella sala della riunione della questura. Saranno presenti il questore Roberto Massucci e il procuratore capo Alberto Liguori. (ANSA).