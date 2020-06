Ospedale e sanitari nell'Albo d'oro di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - In occasione delle celebrazioni del XX Giugno si è svolta a Perugia la cerimonia di iscrizione nell'Albo d'oro della città dell'Azienda ospedaliera di Perugia, del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia, della Asl Umbria 1- distretto del Perugino, delle professioni sanitarie impegnate a fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19, per il tramite degli ordini professionali di appartenenza, e dell'Avis comunale di Perugia. Presenti alla cerimonia anche la presidente della Regione Donatella Tesei, il prefetto Claudio Sgaraglia, il vescovo ausiliario mons. Marco Salvi.

"Mi sento, nel profondo - ha detto il sindaco, Andrea Romizi - commosso e onorato nel vedere iscrivere all'Albo d'oro chi ha dimostrato totale dedizione nel combattere la terribile pandemia che ci ha colpito, con un profondo senso di riconoscenza nei confronti di uomini e donne che hanno affrontato il Covid-19 senza risparmiarsi, lottando per salvare le nostre vite, per rassicurarci, per garantirci dei servizi essenziali". (ANSA).