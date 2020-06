Arriva kit per famiglie Benvenuti bebè

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 19 GIU - Arriva il kit per i bebè, con i prodotti per la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie con il progetto "Benvenuti bebè 2020 '"che nasce da una iniziativa di welfare che coinvolge le politiche familiari degli otto Comuni della Zona sociale 4, (Marsciano ente capofila, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello Vibio, San Venanzo e Todi) realizzata in collaborazione con le farmacie di tutto il territorio.

Il progetto è stato presentato a Marsciano alla presenza dei rappresentanti delle amministrazioni.

Le famiglie dei bambini nati a partire da gennaio 2020 riceveranno a casa, nelle prossime settimane, una lettera da parte del Comune in cui risiedono, con le istruzioni per ritirare gratuitamente il kit. Al suo interno troveranno pannolini, salviettine detergenti pediatriche, un termometro, e altri prodotti. Sarà presente anche un opuscolo informativo e una guida con la mappa dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, realizzata in collaborazione con il coordinamento pedagogico di rete.

"Un regalo di benvenuto ai nuovi nati - spiega l'assessore alle politiche sociali del Comune di Marsciano, Manuela Taglia - e un piccolo ma importante segnale di vicinanza alle famiglie che stanno vivendo la gioia di una nascita". (ANSA).