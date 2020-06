Zero nuovi casi covid ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - Torna a far segnare zero il dato dei casi di coronavirus accertati in Umbria nell'ultimo giorno (1.437 totali). Così come stabile a 77 rimane il numero delle vittime. E' quanto si evince dal sito della Regione.

Segnalato un nuovo guarito, 1.335 totali, che fa scendere a 25 (meno uno rispetto a ieri) gli attualmente positivi.

I ricoverati totali rimangono nove mentre passano da uno a due quelli in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti mille e 76 tamponi, 84 mila 511 in tutto. (ANSA).