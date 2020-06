Ansie e gioie davanti alle scuole Terni

(ANSA) - TERNI, 17 GIU - Ansie e gioia davanti alle scuole superiori di Terni, dove stamani sono iniziati gli esami di Stato 2020 in un clima diverso dal solito. Scrupolose le misure di sicurezza adottate dagli istituti a causa del coronavirus, in linea con quanto disposto dal Miur: ingressi e uscite differenziati, autocertificazione all'ingresso, circa 15 minuti di distanza tra un colloquio e l'altro. D'obbligo anche mascherine e disinfettante.

"La prova è facile, in 40 minuti è finito tutto e i professori ti mettono a tuo agio" ha spiegato all'uscita Arianna, una delle prime studentesse a sostenere l'innovativa prova orale all'Istituto tecnico economico e professionale Casagrande-Cesi. Per lei brindisi con i compagni e la mamma, in attesa fuori dalla scuola, 'presidiata' dai volontari della Protezione civile.

"L'emozione c'è, ma nulla di particolare, c'è anche un po' di ansia solo perché alcuni argomenti non erano stati finiti del tutto" il commento di un altro studente in attesa del suo turno.

"Sono stati tre mesi con alti e bassi - ha continuato -, è stato tutto nuovo e complicato. Non abbiamo fatto la simulazione, ma ci siamo arrangiati tra di noi".

Fuori dall'istituto Cesi, ad attendere uno per uno gli esaminandi all'uscita, anche Pasquale Santini, collaboratore scolastico in pensione dal primo settembre. Considerato un soggetto a rischio per pregresse patologie, non ha potuto prestare servizio in occasione degli esami di Stato, ma ha voluto essere comunque presente all'ingresso dell'istituto per salutare di persona i 'suoi' ragazzi. "E' l'ultima opportunità che ho di vederli - ha spiegato -, i più piccoli verrò a salutarli a settembre. Con tutti loro, così come con colleghi, docenti e genitori, ho sempre avuto un ottimo rapporto, ho ricevuto tante dimostrazioni di affetto in questi giorni.

Dispiace dopo 25 anni doversene andare così".

Santini, sarà tutti i giorni davanti alla scuola - ha promesso - fino alla fine dei colloqui, prevista all'istituto Cesi il 3 luglio. (ANSA).