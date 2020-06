Progetto Caritas "Argento vivo" rivolto agli anziani

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - Nella sua ultima lettera ai volontari il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, il diacono Giancarlo Pecetti, ha presentato un nuovo progetto Caritas rivolto ai tanti anziani che vivono in solitudine, denominato"Argento vivo".

"Abbiamo immaginato per loro - spiega il diacono - a laboratori di informatica, a corsi di cucina, a un laboratorio teatrale, a gite di gruppo in Umbria e anche nelle regioni confinanti.".

Il progetto sarà operativo a partire dall'Anno pastorale 2020-21, mentre le adesioni sono aperte inizialmente agli anziani di cinque parrocchie della città: Santa Maria di Case Bruciate, Oasi di Sant'Antonio, San Barnaba, San Raffaele Arcangelo di Madonna Alta e San Giovanni Battista di Ferro di Cavallo. Le disponibilità potranno essere segnalate al responsabile dell'Area progetti della Caritas diocesana Alfonso Dragone (tel. 075.5733666; e-mail: info@caritasperugia.it).

(ANSA).