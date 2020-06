Young Jazz tra i sette nuovi soci Jip

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 12 GIU - Young Jazz, con il suo festival musicale di Foligno, è tra i sette nuovi soci di Jazz italian platform (Jip).

Dopo Umbria Jazz (Perugia e Orvieto) e Visioninmusica (Terni), un altro festival umbro, che da 15 anni ormai mette al centro il jazz di "nuova generazione" e per le "nuove generazioni", è quindi entrato a far parte della piattaforma.

L'associazione, dopo oltre un anno di vita, ha infatti deciso di aprire a nuove iscrizioni, consapevole che "il momento della musica e del jazz in particolare è estremamente delicato e che c'è la necessità di trovare idee comuni e strategie per muoversi, non solo nel rapporto con le istituzioni, che si spera siano pronte a confrontarsi con l'intero panorama esistente del jazz, ma anche nell'individuare soluzioni per uscire dalla crisi". (ANSA).