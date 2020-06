Sant'Eutizio sarà ricostruita come era

(ANSA) - PRECI (PERUGIA), 11 GIU - L'abbazia di Sant'Eutizio a Preci sara ricostruita dove era e come era prima del terremoto del 2016. È quanto stato ribadito al termine del tavolo tecnico al quale hanno partecipato vari soggetti istituzionali.

"Per salvaguardare l'aspetto identitario del bene culturale e garantire le necessarie risorse economiche - ha detto il direttore della Regione Stefano Nodessi Proietti - va attuata una ricostruzione post sisma incentrata sul 'dove era, come era' al fine di tutelare pienamente l'aspetto storico-culturale dell'antico complesso monumentale, culla del monachesimo benedettino". (ANSA).