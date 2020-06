Anche in Toscana corsi Scuola umbra

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - Hanno inizio oggi, e proseguiranno domani, due corsi di alta formazione promossi dall'Università per Stranieri di Perugia e dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica e rivolti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche della Toscana, finanziati nell'ambito dell'avviso nazionale "Valore P.A. 2019" dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

I corsi, sui temi "I finanziamenti europei: progettare nella programmazione 2014-2020" e "Gli strumenti per la gestione efficace delle risorse umane", sospesi a causa dell'emergenza coronavirus, sono stati riorganizzati dalla Scuola, sotto il coordinamento scientifico dell'Università per Stranieri di Perugia, in formazione a distanza appena la Direzione nazionale Inps ha concesso la possibilità di erogare i corsi in modalità Fad sincrona.

La Scuola umbra di amministrazione pubblica, diretta da Marco Magarini Montenero, intende ottimizzare risorse e strumenti a disposizione - è detto in un suo comunicato - per valorizzare la didattica digitale ed offrire risposte sempre più tempestive ed efficaci ai fabbisogni formativi delle pubbliche amministrazioni. (ANSA).