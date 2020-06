Regione: Assemblea prende atto relazione Programma Governo

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - L'Assemblea legislativa, dopo una lunga discussione, ha preso atto della "Nota di aggiornamento della relazione sullo stato di attuazione del Programma di Governo e sull'Amministrazione regionale, anno 2019".

Illustrata in aula dal vice presidente della Giunta, Roberto Morroni.

Dopo la bocciatura della richiesta da parte del capogruppo Pd Tommaso Bori (Pd) di un rinvio della discussione per l'assenza della presidente Donatella Tesei, Morroni ha spiegato che la Nota si articola in tre sezioni: le principali attività svolte dal nuovo Esecutivo tra il 27 novembre e il 31 dicembre 2020; l'attuazione della politica di coesione; la gestione dell'emergenza post sisma 2016.

Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Fabio Paparelli, Michele Bettarelli e Bori, Pd, Valerio Mancini e Stefano Pastorelli, Lega, Eleonora Pace, FdI, Vincenzo Bianconi, misto, e Thomas De Luca, M5s. (ANSA).