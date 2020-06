Commissione incontra Prociv Trasimeno

(ANSA) - TUORO SUL TRASIMENO (PERUGIA), 05 GIU - Trasferta della seconda Commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Valerio Mancini, a Tuoro sul Trasimeno per ascoltare i volontari dell'unità di Protezione civile 'Cover Odv' che in una lettera indirizzata a Palazzo Cesaroni chiedevano l'intervento dell'Organismo Commissione per il potenziamento del servizio nel settore nautico e quindi delle attrezzature natanti.

È stato il presidente del gruppo locale Prociv, Fabio Paolacci ad accogliere i consiglieri regionali nella sede e a spiegare l'importanza della loro attività, soprattutto, oggi, in tema di servizio sanitario.

Unanime - riferisce Palazzo Cesaroni - il ringraziamento dei consiglieri presenti per "l'importante attività e per i servizi svolti dai volontari", ai quali hanno ribadito più volte la disponibilità "affinché gli auspici del potenziamento delle attrezzature nautiche trovi completo compimento".

Il presidente Mancini ha assicurato il sostegno "non soltanto nel quadro dell'Assemblea legislativa, ma anche presso la Giunta". (ANSA).