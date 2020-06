Riapre il Pozzo San Patrizio ad Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 04 GIU - Sabato 6 e domenica 7 giugno riapre al pubblico il pozzo di San Patrizio, ad Orvieto.

Il Comune, in collaborazione con il gestore Sistema Museo, ha definito le nuove modalità di accesso per rispettare i protocolli di sicurezza di contenimento della diffusione del Covid-19. L'orario di apertura è stato esteso dalle 9 alle 20 (ultimo accesso alle 19) con ingressi contingentati per rispettare il distanziamento e il divieto di assembramenti.

I visitatori dovranno obbligatoriamente accedere al pozzo muniti di mascherina e saranno sottoposti a termoscanner. Le due rampe di scale elicoidali che si incrociano, completamente autonome e servite da due diverse porte, garantiranno naturalmente la separazione tra ingresso e uscita.

"Nel primo fine settimana di rimozione di tutti i limiti del lockdown - commenta il sindaco Roberta Tardani - restituiamo alla città e ai turisti una delle meraviglie di Orvieto e dell'Italia intera che lo scorso anno ha fissato il record di visitatori, oltre 200 mila, e nei primi due mesi del 2020 ha fatto registrare un aumento del 40% di accessi rispetto allo stesso periodo del 2019". (ANSA).