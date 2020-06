Fabi a Tavoli per Economy of Francesco

(ANSA) - ASSISI, 04 GIU - La Fabi, Federazione autonoma bancari italiani, ha accolto l'invito del sindaco di Assisi Stefania Proietti di partecipare ai tavoli di lavoro che condurranno a The Economy of Francesco in programma a novembre.

Lo ha fatto nel corso di un incontro tra la segreteria regionale dell'organizzazione, Anna Minelli ed Enrico Simonetti, e la stessa Proietti, nella sede del Palazzo comunale.

Tra i rappresentanti della Fabi e il sindaco di Assisi c'è stato un confronto sull'attuale situazione del sistema bancario italiano, alla luce di quanto venutosi a creare con l'emergenza Covid, e in prospettiva sulla difficile fase di ripresa per famiglie e imprese. Proietti - è detto in un comunicato del sindacato - ha "riconosciuto nell'equilibrata conciliazione tra le esigenze delle banche e quelle delle comunità la chiave di volta per realizzare un virtuoso connubio per il bene comune".

