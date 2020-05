Bando Voucher della Camera di commercio di Perugia per le pmi

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Il Pid, Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Perugia, presenta il "Bando Voucher Digitali I 4.0" per l'anno 2020, che prevede voucher per la digitalizzazione delle imprese della provincia.

L'intervento prevede la concessione di voucher per l'avvio o il completamento di processi di digitalizzazione ed automazione.

"I "Voucher Digitali 2020" - ha sottolineato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia - rappresentano per le imprese uno stimolo importante, economico ma anche psicologico, per ridare vigore ai percorsi verso una digital trasformation, che proprio l'emergenza Covid ci ha fatto capire quanto sia fondamentale nella prospettiva di una fattiva e solida ripartenza". Potranno beneficiare delle agevolazioni le singole micro, piccole e medie imprese della provincia di Perugia di tutti i settori economici.

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio di Perugia ammontano a 500mila euro. Domande a partire dalle ore 8 dell'8 giugno fino alle 17 dell'8 luglio 2020. (ANSA).