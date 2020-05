Un solo ricoverato terapie intensive Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - Resta un solo paziente affetto da Covid ricoverato nelle terapie intensive dell'Umbria dopo i tre dimessi nelle ultime 24 ore. Che registrano un solo nuovo caso (1.420 totali) su 1.516 tamponi eseguiti. Lo riferisce la Regione in base ai dati alle 8 di giovedì 14 maggio. Gli attualmente positivi sono 127 (-16).

I guariti sono 1.220 (+16) e 35 i clinicamente guariti (-2).

Salgono a 73 i deceduti (+1, un settantanovenne ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Terni).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 27 (-13).

Le persone in isolamento domiciliare sono 684 (-6), sempre alla stessa 18.968 (+291) quelle che ne sono uscite.

Nel complesso, entro le ore 8 del 14 maggio, sono stati eseguiti 52.247 tamponi. (ANSA).