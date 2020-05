Open Day virtuali all'Università di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - L'Università degli Studi di Perugia ha organizzato un programma di iniziative di orientamento a distanza per i giovani che intendono conoscere l'offerta formativa dell'Ateneo perugino, le peculiarità dei singoli corsi e le opportunità possibili nel mondo dl lavoro al termine del percorso di studio.

In questo mese, a partire da lunedì 11 maggio, è in programma un ampio calendario di "Open Day" virtuali finalizzati a far conoscere da vicino, alle aspiranti matricole, i corsi di studio: in diretta streaming docenti e tutor accoglieranno i ragazzi e illustreranno come sono organizzati i corsi, le strutture didattiche e i laboratori e gli sbocchi professionali.

All'indirizzo internet https://www.unipg.it/orientamento/orientamento-virtuale si può consultare il calendario completo degli Open Day virtuali, le modalità di iscrizione e la guida con le indicazioni per partecipare. E' anche possibile accedere alla sezione ClickOrienta, il portale di orientamento a distanza con contenuti video, infografiche, brochure digitali. (ANSA).