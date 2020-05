Evento in diretta sui 30 anni di attività Comitato Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - "Comitato Daniele Chianelli: da 30 anni insieme per la vita": è il titolo della e trasmissione che andrà in onda domenica 10 maggio dalle ore 15 alle 17 in diretta Facebook nelle pagine del Comitato Daniele Chianelli, ma anche su Tef Channel (canale 12 del digitale terrestre) e sulle frequenze di Umbria Radio (92-97.2). L'iniziativa ha l'obiettivo di fare il punto sull'attività dell'associazione presieduta da Franco Chianelli e fondata quasi 30 anni fa.

A presentarla sarà Mauro Casciari. Numerosi saranno gli ospiti collegati tra cui Laura Chiatti, frate Alessandro Brustenghi, Andrea Paris, Nicola Pesaresi, le cantanti Annalisa Baldi, Diorhà, e il gruppo folk 88 Folli accompagnato da Ester Adriani.

Presenti anche alcune mamme, ospiti ed ex ospiti del Residence.

Saranno inoltre presenti medici e ricercatori. Saranno due ore tra allegria e momenti di riflessione, spiega il Comitato, e si parlerà anche della costruzione, a breve, di 15 nuovi appartamenti per ospitare i bambini e le loro famiglie in cura nell'ospedale di Perugia (ANSA).