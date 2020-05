Prisco responsabile rapporti forze ordine

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - Nuovo incarico per l' on. Emanuele Prisco all'interno di Fratelli d'Italia. Il parlamentare umbro è stato infatti nominato dalla presidente Giorgia Meloni, responsabile nazionale rapporti con le forze dell'ordine.

"Ancora un importante riconoscimento che premia l'ottimo lavoro fatto dalla comunità umbra di Fratelli d'Italia oltre che dallo stesso Prisco come capogruppo della prima Commissione (affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) alla Camera" sottolinea il coordinamento regionale di FdI Umbria. (ANSA).