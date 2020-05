Tesei, massima attenzione e guardia alta

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAG - "Massima attenzione e mantenere la guardia alta, domani e nei giorni a venire": è il messaggio che manda agli umbri la presidente della Regione Donatella Tesei in vista della 'fase 2' dell'emergenza coronavirus. Lo fa - parlando con l'ANSA - nel giorno in cui per la prima volta sono stati registrati zero tamponi positivi sui 751 analizzati nelle ultime 24 ore.

"Non bisogna assolutamente lasciarsi andare - ha sottolineato Tesei - perché il virus ancora c'è e circola. Se non saremo attenti come fatto finora esiste il rischio di tornare indietro.

Sono però convinta che con l'impegno di tutti riusciremo a mantenere i buoni risultati ottenuti e potremo pensare di realizzare il programma di aperture anticipate proposto al Governo".

La presidente ha invitato in particolare a "continuare a rispettare il distanziamento sociale, a indossare mascherine e guanti dove necessario, a fare attenzione sui mezzi pubblici e in strada". "E' fondamentale - ha concluso Tesei - evitare assembramenti".



La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei considera i zero nuovi contagi registrati oggi in regione "un bel segnale, considerando anche che si riferiva a 751 tamponi". In ogni caso si tratta di "un punto di partenza e non di arrivo". "Da lunedì - ha spiegato all'ANSA - monitoreremo con attenzione particolare l'avvio della fase 2 e la riapertura delle aziende. Tutte sono state comunque concordi nell'applicare i dispositivi di sicurezza previsti per i lavoratori e le linee guida predisposte. Quelle che hanno già riavviato l'attività si stanno attenendo scrupolosamente alle norme, anche le più stringenti. Quindi siamo fiduciosi".