Può riprendere la pesca sportiva

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAG - Può riprendere dal 4 maggio la pesca sportiva in Umbria. Lo ha annunciato l'assessore regionale Roberto Morroni.

La ripresa - spiega il vice presidente della Giunta - è consentita "in attuazione delle disposizioni previste dal Governo in materia di attività sportive svolte individualmente".

La pesca potrà essere esercitata "nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale che prevedono una distanza interpersonale di almeno due metri e che vietano ogni assembramento". (ANSA).