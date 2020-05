Regione: 945mila euro per verde pubblico e spazi per bambini

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - "Con questa delibera mettiamo a disposizione dei Comuni umbri 945 mila euro da impegnare in progetti di riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico e degli spazi pubblici all'aperto destinati ai bambini": lo ha affermato l'assessore regionale Paola Agabiti.

Il riferimento è alla delibera approvata dalla Giunta regionale per l'avvio della seconda fase del "Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini" a cui possono aderire i Comuni che non sono stati beneficiati dagli stanziamenti previsti dalla prima fase del programma stesso.

Sono 35 i Comuni che potranno presentare domanda per ottenere un contributo fino a 27mila euro.

"Si tratta di fondi rimasti non assegnati - ha spiegato l'assessore - che abbiamo deciso di ridistribuire sul territorio". (ANSA).