Preghiera a Santa Rita per operatori sanitari

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAG - "Grazie a tutti gli operatori sanitari, Santa Rita proteggili": è quanto c'è scritto sul manifesto posizionato accanto alla statua della santa degli "Impossibili", all'ingresso di Cascia. Un'iniziativa dell'amministrazione comunale in collaborazione con il vescovo mons. Renato Boccardo e il rettore del santuario padre Bernardino Pinciaroli, per ricordare, nel giorno del primo maggio, il lavoro svolto da medici, infermieri e personale sanitario in questo tempo di coronavirus. "Abbiamo voluto dare un segno di vicinanza a chi in questi mesi è in prima linea", ha detto il sindaco Mario De Carolis. Che si è detto preoccupato per il futuro economico della sua città. "Emergenza Covid - ha ricordato il vescovo Boccardo - che si somma alle difficoltà del post terremoto. La gente della Valnerina è tenace ma nessuno è inossidabile e quindi serve che chi è preposto a prendere decisioni lo faccia in fretta per permettere a queste terre di rinascere". (ANSA).