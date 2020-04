Coronavirus: mascherine in dono dalla Cina a Comune Foligno

PE (ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 28 APR - "Abbiamo ricevuto, con grande soddisfazione, la donazione di trentamila mascherine chirurgiche da parte della ditta cinese Suntop, per il tramite della ditta partner folignate Bizzarri, che si è fatta interamente carico delle spese di trasporto e sdoganamento del materiale", ha reso noto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

"Il Comune di Foligno può così contare - ha sottolineato il sindaco - su una consistente disponibilità, gestita direttamente dal centro operativo comunale della Protezione civile, che provvederà ad assegnarle agli enti ed alle istituzioni che ne facciano richiesta. Colgo così l'occasione per ringraziare tutti i soggetti pubblici e privati, che in queste settimane hanno dato vita ad una vera e propria 'gara di solidarietà' a beneficio dell'intera comunità". Per informazioni e richieste è a disposizione l'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.foligno@postacert.umbria.it. (ANSA).