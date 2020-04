Bassetti, torni Eucarestia domenicale

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - "E' arrivato il tempo di riprendere la celebrazione dell'Eucarestia domenicale e dei funerali in chiesa, oltre ai battesimi e a tutti gli altri sacramenti, naturalmente seguendo quelle misure necessarie a garantire la sicurezza in presenza di più persone nei luoghi pubblici": a dirlo è il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia nella "lettera settimanale di collegamento" alla comunità diocesana. "Lo dico in coscienza a tutte le istituzioni" sottolinea il porporato.

"Non appena ci si è accorti che anche in Italia il pericolo di contagio era più che reale - ha ricordato il cardinale Bassetti -, abbiamo dovuto sospendere ogni attività pubblica, inclusa la celebrazione dell'Eucarestia con la presenza dei fedeli". "Ma 'guardare' la Messa - ha sottolineato il presidente della Cei -non è celebrarla. Messe senza popolo, popolo senza Messa".

(ANSA).