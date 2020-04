Sistema sicurezza alta tecnologia in Isa

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 20 APR - Isa Spa - azienda umbra tra i player più importanti nella produzione di arredamenti per bar ed espositori refrigerati - ha reso operativo, tra i primi in Italia, un sistema ad alta tecnologia per garantire i massimi standard di sicurezza. Si tratta di "Isa Safety System", un progetto sviluppato in collaborazione con Hpe - Hewlett Packard Enterprise. Ogni operatore sarà dotato di un Tag (dispositivo dalle dimensioni di un portachiavi) in grado di comunicare, tramite App con notifica push collegata agli smartphone, i contatti avvenuti sotto la distanza di 1,5 metri per più di 15 secondi. L'azienda potrà così anche monitorare le interazioni che l'operatore ha avuto nel corso dell'attività lavorativa in modo da rintracciare, in caso di necessità, tutti i contatti, tempestivamente e nel massimo rispetto della privacy.

Isa Safety System si aggiunge alle altre iniziative, concordate con le organizzazioni sindacali, già messe in campo per la sicurezza.