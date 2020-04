Nasconde droga in una casa disabitata

(ANSA) - TERNI, 20 APR - Già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per precedenti analoghi, è stato trovato in possesso di oltre 400 grammi di droga, tra cocaina ed eroina: per questo un marocchino di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri, a Terni, al termine di un'operazione condotta dalla stazione del capoluogo insieme al nucleo investigativo.

I militari - spiega l'Arma - avevano notato che l'uomo, approfittando del permesso di uscire dalle 17 alle 19, si recava spesso all'interno di un'abitazione attigua alla propria, entrando da una finestra, per poi uscirne dopo mezz'ora. E' stato quindi deciso di bloccare il quarantunenne e perquisire entrambi gli appartamenti, nei pressi della stazione ferroviaria. In un'intercapedine nella seconda abitazione, disabitata, sono stati trovati 368 grammi di cocaina in bustine termosaldate. Sempre del secondo appartamento, i carabinieri hanno trovato anche due ovuli di eroina del peso complessivo di 23 grammi e altri 12 grammi di cocaina.