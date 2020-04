Il 23 Assemblea legislativa in streaming

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - Il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, ha convocato l'Aula di Palazzo Cesaroni per giovedì 23 aprile, con inizio dei lavori alle ore 9,30. L'Aula si riunirà in videoconferenza.

I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming su: https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyy25 hlcv%25C2&e=c75d7d81&h=35951980&f=n&p=y La seduta avrà i seguenti punti all'ordine del giorno: surroga del consigliere Valeria Alessandrini (Lega), eletta al Senato nelle suppletive dell'8 marzo scorso; comunicazioni della Giunta regionale sul contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; nomine in enti e agenzie regionali.