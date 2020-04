Festa di Scienza e Filosofia va on-line

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 20 APR - La "Festa di Scienza e Filosofia" non si arrende al coronavirus e diventa "live".

Il Laboratorio di Scienze sperimentali di Foligno dà il via ad un nuovo format - "#iorestoacasa con Festa di Scienza e Filosofia"- avviando una serie di interviste, incontri e dibattiti in diretta streaming su Facebook e YouTube.

A partire da questa settimana - annunciano gli organizzatori - a prendere il via "sarà una serie di interviste con grandi nomi del panorama scientifico e culturale nazionale ed internazionale su temi attuali". Tra gli altri parteciperanno ai momenti "live" Edoardo Boncinelli, Roberto Battiston, Paolo Sassone-Corsi, Lucia Votano, Patrizia Caraveo, Giulio Giorello e Piergiorgio Odifreddi. Inoltre, grazie alle possibilità di interazione fornite dalle nuove tecnologie, gli utenti potranno formulare domande agli ospiti.

Primo appuntamento giovedì 23 aprile alle 21, con Giuseppe Servillo.