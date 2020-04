Positivi a Covid sotto quota 800

(ANSA) - PERUGIA, 17 APR - Scende sotto quota 800 il dato degli attualmente positivi al coronavirus in Umbria che sono 788 (38 in meno rispetto a ieri) secondo i dati aggiornati dalla Regione alle 8 di venerdì 17 aprile.

Sono 1.337 le persone (+8) che risultano positive al Covid-19.

I guariti sono 492 (+ 44) e 294 i clinicamente guariti (+4).

I deceduti sono 57 (+2).

Dei 1.337 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 142 (-7), 31 (-2) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.771 (-134) e sempre alla stessa data, risultano 10.540 (+702) persone uscite dall'isolamento.

Nel complesso sono stati eseguiti ed analizzati 22.802 tamponi (+1.331). (ANSA).