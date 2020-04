Federmoda, a rischio 5.000 aziende umbre

(ANSA) - PERUGIA, 17 APR - Con un -100% sul fatturato per la maggior parte delle imprese, quelle non attive sulle piattaforme virtuali, il settore Moda è tra i più colpiti dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria coronavirus, che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza stessa di 5 mila imprese umbre.

"Per noi è vitale poter ripartire, appena le evidenze scientifiche lo consentiranno, ma non vogliamo farlo ad ogni costo", specifica il presidente di Federmoda Umbria Confcommercio Carlo Petrini, che su questo tema oggi è intervenuto in seno alla Giunta nazionale della Federazione di categoria, di cui fa parte l'imprenditore spoletino.

"Intanto - aggiunge Petrini - è fondamentale che i dati di diffusione del contagio, che in Umbria sembrano migliori che altrove, consentano la riapertura in condizioni di sicurezza".