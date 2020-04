Nuovi corsi all'Università per stranieri

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - L'Università per Stranieri non si ferma e anzi in questo difficile momento inaugura nuove modalità didattiche e nuovi format corsuali. Dal 20 aprile prossimo prenderanno avvio nuovi corsi di lingua italiana, con nuove modalità didattiche rispetto al passato, a distanza via computer e webcam ma in modalità sincrona, consentendo agli studenti di comunicare tra loro e con il docente come in una classe tradizionale. Altro analogo modulo online sarà costituito dai corsi di conversazione, nuovo format dedicato alla pratica comunicativa dell'italiano.

Una novità è costituita inoltre dall'attivazione a distanza dei corsi di Cultura italiana, ispirati ai tradizionali Corsi di Alta Cultura, che quasi un secolo fa diedero il via all'attività didattica dell'ateneo.

Nel periodo 20 aprile - 20 maggio 2020 si attiveranno dunque corsi di Arte, Cinema, Letteratura, Musica e Teatro italiani, erogati su base mensile.