In video Consiglio Provincia Terni

(ANSA) - TERNI, 15 APR - Anche il Consiglio provinciale di Terni si adegua all'emergenza coronavirus, riunendosi in videoconferenza.

La seduta, formalmente convocata a palazzo Bazzani dal presidente Giampiero Lattanzi, è in programma domani alle 11.

All'ordine del giorno l'approvazione dello schema di bilancio consolidato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, in tutti e tre i casi corredato dalla elaborazione sulla gestione consolidata, comprensiva di nota integrativa. (ANSA).