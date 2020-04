De Rebotti, le proposte per la fase II

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Decreto Aprile, azzeramento del Fondo di dubbia esigibilità, revisione dell'art.48, valorizzazione dell'artigianato locale sono alcune delle proposte chiave per affrontare la fase 2, che il presidente di Anci Umbria, Francesco De Rebotti ha avanzato in sede di Conferenza dei presidenti delle Anci regionali. La riunione in videoconferenza è servita per mettere a fuoco le proposte che Anci presenterà, compatta, al tavolo di confronto con il governo e con le Regioni.

"Punto di partenza - ha affermato De Rebotti - non può che essere il decreto di Aprile che necessita di un'azione shock, con almeno 5 miliardi di euro da stanziare. Siamo alle porte della fase 2 e per i sindaci è inderogabile e urgente continuare a dare immediata risposta alle necessità dei cittadini, realizzando tra l'altro uno snellimento e una sburocratizzazione di tutti i procedimenti amministrativi". De Rebotti ha sottolineato ancora una volta l'impegno fattivo e diretto dei sindaci nell'emergenza Covid-19.