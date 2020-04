Avvocato Minelli, nodo stringe la gola

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 15 APR - "Una grande tristezza ci attanaglia, è un nodo ci stringe la gola": l'avvocato Ubaldo Minelli, presidente della famiglia dei Santubaldari, il cero del santo patrono di Gubbio, parla con commozione dell'annullamento della festa del 15 maggio. "Decisione sofferta e dolorosa - dice all'ANSA -, inevitabile, imposta dall'emergenza epidemiologica in atto e dall'attuale assetto normativo".

"Non avremmo mai voluto - ha concluso l'avvocato Minelli - che il nostro tempo passasse alla storia per la sospensione della Festa". (ANSA).