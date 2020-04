Lavori su E45 fra Torgiano e Balanzano

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Avanzano i lavori di manutenzione programmata sul tratto umbro della strada statale 3bis "Tiberina" (E45).

In particolare, tra Torgiano e Balanzano sono in corso i lavori di risanamento profondo della pavimentazione su un tratto sulla carreggiata nord (direzione Cesena) lungo complessivamente circa 4,1 km, per un investimento di 3,5 milioni di euro. La prima fase è stata ultimata: ha riguardato circa 2 km ed è stato quindi riaperto lo svincolo di Torgiano/San Martino in Campo.

Per consentire l'avanzamento degli interventi, a partire da martedì 14 aprile sarà provvisoriamente chiuso lo svincolo di Balanzano in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Montebello. Il completamento di questa fase è previsto entro maggio. A seguire, saranno interessate le rampe dello svincolo di Montebello.