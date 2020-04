Rettore, consegna lauree sarà 'reale'

(ANSA) - PERUGIA, 9 APR - Per il rettore dell'Università degli studi di Perugia Maurizio Oliviero "nessun diploma di laurea verrà consegnato in mondo virtuale" e appena sarà possibile "si organizzerà una giornata 'reale' nella quale uno ad uno si onoreranno tutti gli studenti" che l'hanno conseguita.

Una promessa fatta "perché quello della laurea non è un giorno qualsiasi e vogliamo che rimanga speciale". Il rettore lo ha annunciato durante una conferenza stampa online.

Nessuno studente dell'Ateneo, ha assicurato Oliviero, "ha subito un disagio dal punto di pista della propria carriera, nessun appello è saltato e presto ci saranno gli esami di stato per le professioni e così via". "Sono tutelati - ha aggiunto - e messi nelle condizioni di non perdere nessuna delle chance che si dovessero determinare per le loro attività future". (ANSA).