Rettore, siamo a disposizione sanità

(ANSA) - PERUGIA, 9 APR - "Nella sanità, in questa delicata fase di emergenza sanitaria, stiamo mettendo a disposizione tutte le grandi competenze e risorse che abbiamo. E Lo facciamo in collaborazione stretta con la Regione Umbria che ha compreso bene che l'Università è un grande punto di forza per il territorio": lo ha affermato il rettore dell'Università degli studi di Perugia Maurizio Oliviero che, con i delegati d'Ateneo, questa mattina ha incontrato online i mezzi d'informazione per tracciare un primo bilancio anche in merito alle risposte date all'emergenza Covid-19.

Un Ateneo, quindi, che "non si è fatto cogliere impreparato" anche dal punto di vista della ricerca e in campo sanitario. "La nostra università non si è mai fermata, ha dato prova di grande reattività" ha sottolineato il rettore. "Risultati che si raggiungono - ha proseguito - solo con la condivisione di tutte le componenti di un Ateneo, che ha guardato dentro ma con grande visione anche fuori".