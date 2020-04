Sindaco Gualdo, mascherine necessarie

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 6 APR - "Sono sacrifici necessari. Più saremo responsabili prima ne usciremo": il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti commenta così l'ordinanza con la quale ha introdotto l'uso di mascherine e guanti monouso per tutti coloro che escono di casa. Lo fa rispondendo all'ANSA sui motivi che lo hanno indotto alla decisione.

"Dobbiamo contenere al massimo le possibilità di contagio - ha spiegato il sindaco - e in ogni caso sono mezzi di prevenzione necessari ai quali dovremo abituarci anche nei mesi prossimi visto che la ripresa sarà comunque graduale e non possiamo minimamente abbassare la guardia".

Riguardo all'approvvigionamento delle mascherine, Presciutti ha spiegato che le farmacie comunali e gli esercizi aperti (come ferramenta ed erboristerie) sono forniti". "In ogni caso - ha concluso - abbiamo rifornimenti almeno nelle farmacie almeno due volte a settimana a prezzi calmierati". (ANSA).