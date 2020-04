Da gruppo Barton tablet a intensive

(ANSA) - PERUGIA, 6 APR - Il Gruppo Barton ha donato a tutte le terapie intensive della regione una fornitura di tablet che il commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera di Perugia Antonio Onnis provvederà a distribuire nei vari reparti in Umbria per consentire ai pazienti di parlare e interagire con i propri cari in maniera più diretta.

"È un momento di difficoltà per tutti, noi inclusi - spiegano dal Gruppo Barton -, sia dal punto di vista sanitario, sia da quello imprenditoriale. Tuttavia ci siamo sentiti in dovere di essere parte attiva nel fronteggiare questa emergenza umanitaria, mettendo a disposizione la tecnologia al servizio della sanità e della socializzazione di chi adesso si trova in una situazione di completo isolamento per il coronavirus. Siamo altresì felici che il commissario Onnis, che ringraziamo, prendendo in carico la nostra donazione ci ha evidenziato 'l'importante opportunità' in questo momento".