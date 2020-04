Da Fondazione Caripg fondi test rapidi

(ANSA) - PERUGIA, 6 APR - La Fondazione Cassa di risparmio di Perugia ha destinato 750 mila euro all'acquisto da parte della Regione Umbria di test rapidi immunologici e molecolari per rilevare la positività al Covid-19, la sperimentazione dei quali ha preso il via sotto la supervisione del Comitato tecnico-scientifico costituito tra la stessa Regione e Università.

"La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, grazie all'impegno del presidente Giampiero Bianconi e al suo cda - ha reso noto l'assessore Coletto - anche in questo momento ha dato il suo supporto alle istituzioni che operano sul territorio contribuendo, attraverso la sua donazione, all'allestimento in emergenza delle strutture sanitarie del nostro territorio".