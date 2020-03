Foligno sposta pagamento alcuni tributi

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 31 MAR - La giunta comunale di Foligno ha approvato, nella sua ultima seduta, lo spostamento del pagamento di alcuni tributi. In particolare è stato differito al 30 giugno - ha reso noto l'assessore Elisabetta Ugolinelli - il versamento dei canoni di locazione e concessione maturati nei mesi di aprile e maggio 2020 per gli operatori economici che rientrano tra le attività comprese nei decreti del presidente del Consiglio dei ministri (11 marzo e 22 marzo 2020) e che sono rimasti chiusi nel periodo dell'emergenza sanitaria.

Inoltre è stato deciso di spostare al 31 maggio - ha fatto sapere l'assessore Paola De Bonis - il pagamento delle rette dei nidi e del servizio di ristorazione scolastica, relativamente ai mesi di gennaio e febbraio, in scadenza il 30 aprile.