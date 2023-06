Giornata degli archivi per promuovere il patrimonio culturale

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - Gli archivi sono luoghi di conservazione e ricerca di testimonianze del passato.

Custodiscono una moltitudine di oggetti che ci invitano a scoprire e a stupirci, a meravigliarci e a guardare. " I nostri beni culturali meno appariscenti sono oggetti di fondamentale importanza per la salvaguardia della legge, per la ricerca, per la nostra memoria storica e culturale", ha sottolineato ieri sera l'assessora provinciale allo sviluppo del Territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali, Maria Hochgruber Kuenzer, in occasione dell'inaugurazione della prima "Giornata sudtirolese degli archivi" a Casa Ragen a Brunico.

Hochgruber Kuenzer ha voluto richiamare l'attenzione sulla missione dell'Archivio provinciale: sensibilizzare l'opinione pubblica alla conservazione degli scritti nell'ambito privato: "In numerosi ambiti famigliari si possono trovare scritti sulla vita quotidiana, sul matrimonio, sulla nascita, sulla vendita di proprietà. Questi documenti ricordano le attività economiche, sociali e culturali delle vecchie generazioni e sono preziose testimonianze lasciate dai nostri antenati".

Gli archivi sono luoghi che hanno molto da raccontare, come sottolineato dalla soprintendente provinciale ai Beni culturali, Karin Dalla Torre. "Gli archivi e i loro documenti archivistici sono una parte importante, ma spesso troppo poco visibile, dei beni culturali. La nuova formula della Giornata sudtirolese degli archivi contribuirà, di certo, ad avvicinare il pubblico all'importanza e al fascino di questi oggetti", ha rimarcato Dalla Torre.

Il sindaco di Brunico, Roland Griessmair si è detto soddisfatto che il capoluogo pusterese abbia potuto ospitare questo evento, ha ringraziato tutti i partecipanti e ricordato il decimo anniversario, nonché il prezioso lavoro dell'Archivio comunale di Brunico, diretto da Andreas Oberhofer. (ANSA).