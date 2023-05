E-Drive Day al Safety Park con 350 visitatori

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - Domenica scorsa il Centro di guida sicura Safety Park di Vadena si è trasformato nel posto ideale per informarsi sulla mobilità elettrica. Erano disponibili, infatti, diversi veicoli elettrici da poter testare nell'ambito dell'iniziativa E-Drive Day. I visitatori hanno potuto provare numerose auto elettriche di diversi produttori sulle piste del Safety Park, oltre ad alcuni scooter e biciclette elettriche.

Gli esperti di Green Mobility, erano a disposizione per informazioni e domande sulle possibilità e le prospettive della mobilità elettrica e sugli incentivi previsti per l'acquisto di un veicolo elettrico.

"L'E-Drive Day è arrivato alla sua ottava edizione e attira sempre numerosi partecipanti, grandi e piccini", afferma Harald Reiterer, coordinatore di Green Mobility della STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA. "Il successo di questa giornata è la prova che il tema della mobilità elettrica è ancora di grande interesse e che c'è ancora bisogno di informazioni", ha aggiunto Reiterer. Anche quest'anno l'E-Drive Day è stato un "Green Event", grazie alla particolare attenzione alla pianificazione, all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento secondo criteri ecologici. L'E-Drive Day è stato organizzato da Green Mobility e Safety Park della STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA. (ANSA).