Screening days contro l'epatice C, ad aprile si replica

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAR - L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige riproporrà, venerdì 14 e sabato 15 aprile, gli "Screening Days", appuntamenti con i test anti-epatite C negli ospedali e in altri punti di prelievo della provincia.

L'epatite C è una malattia silenziosa, che nella maggior parte dei casi si manifesta solo in stato avanzato. Tuttavia, è anche scientificamente provato che, se si interviene in tempo, è possibile guarire del tutto grazie a un'efficace cura farmacologica.

"Puntiamo ad arrestare la diffusione dell'Hcv nel nostro territorio - spiega il direttore generale dell'Azienda sanitaria, Florian Zerzer - Abbiamo organizzato questa nuova edizione degli 'Screening Days' con questo obiettivo in mente e per venire incontro alla grande richiesta e voglia di partecipazione della fascia anagrafica delle persone nate tra il 1969 e il 1989. Ancora una volta vogliamo ribadire che la prevenzione è la prima soluzione ai problemi di salute".

Degli 11.666 prelievi effettuati (di cui 11.065 refertati) durante la campagna fino al 28 marzo, sono 34 i casi positivi, vale a dire quasi lo 0,31% sul totale refertato. Un dato, quest'ultimo, leggermente al di sotto delle previsioni alla vigilia dello screening. Le persone che sono entrate in contatto con il virus dell'Hcv verranno ricontattate per effettuare un nuovo prelievo atto a stabilire l'eventuale carica virale presente nel sangue.

Lo screening gratuito per l'epatite C durerà, salvo proroghe, fino alla fine dell'anno e coinvolge tutte le persone nate tra il 1969 e il 1989 presenti nell'anagrafe sanitaria, compresi gli stranieri e le straniere temporaneamente presenti. (ANSA).