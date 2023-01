Idm, da finanziamento film ritorno di 11 mln per Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Ventinove progetti cinematografici approvati per il finanziamento che hanno generato un effetto Alto Adige di oltre 11 milioni di euro, sei cortometraggi finanziati, 420 giornate di riprese realizzate in Alto Adige e una dozzina di partecipazioni di film altoatesini a rinomati festival in tutta Europa: è il bilancio dell'anno cinematografico 2022. Sono inoltre già numerosi i progetti cinematografici che hanno annunciato l'intenzione di svolgere le loro riprese in Alto Adige.

Il 2022 è stato contraddistinto da tre call di finanziamento: all'inizio dell'anno, in estate e in autunno. Ben 24 progetti provenienti dall'Italia, di cui 17 dall'Alto Adige, quattro progetti dalla Germania e uno dall'Austria sono stati proposti da una commissione di esperti e hanno ricevuto un finanziamento da parte del Fondo altoatesino per l'audiovisivo. "Quello che ci rende particolarmente soddisfatti è che, su un totale di 29 produzioni finanziate, 15 si sono impegnate a realizzare riprese sostenibili e 'green', seguendo quindi i criteri del green shooting - afferma Vera Leonardelli, direttrice del dipartimento Business Development di Idm - Questo sottolinea la volontà dell'industria cinematografica di lavorare in modo sostenibile e consapevole dal punto di vista ambientale e dimostra che l'introduzione di questo parametro è stata un passo importante".

(ANSA).